Coherente con sus palabras, el presidente del Pincha se mostró conciliador con Diego Maradona, quien se convirtió en su enemigo público después del Mundial del 2010 y actualmente tiene la misión de salvar al Tripero del descenso. A pesar de las constantes agresiones públicas del Diez, Verón advirtió que no le generan “absolutamente nada” sus palabras, porque prefiere no involucrarse en la polémica. “Las relaciones siempre van a cambiar. Yo siempre voy a respetar al Maradona jugador por lo que me dio en mi adolescencia. Todo lo que dice y hace no me afecta, ni me toca. Ojalá que tenga toda la suerte en Gimnasia y que lo salve del descenso, porque para la ciudad es muy importante que se mantenga el clásico”, concluyó.