“Hizo ruido lo que dijo, pero la verdad es que tuvimos algunos encontronazos”, recordó Ayala, entre risas. No fue una tarea sencilla marcar al galáctico que brilló por Europa. Pero aquella revelación del ex delantero no sorprendió al Ratón, porque ya se lo había dicho en la intimidad: “Me lo dijo en un vestuario cuando fuimos a jugar un partido a beneficio en Marruecos. Él no jugó, pero cuando entró al vestuario me dio un abrazo y me confesó que fui el defensor que más patadas le pegó en su carrera. Hoy nos reímos, pero siempre hubo mucho respeto. En mi equipo ideal él va a estar siempre, porque fue uno de los delanteros más complicados de marcar. Era completo en todo sentido”.