El otro ex Cúcuta (y por ende, también conocido por el Gallego Méndez) que se incorporará es el delantero Jonathan Agudelo, de 27 años. Con pasado en Millonarios y en Independiente Santa Fe, firmará vínculo por 18 meses, con opción de compra. En tanto, hay un tercer jugador a punto de firmar, también en un puesto que para Diego era clave: el del organizador de juego. Matías Pérez García, enganche de 35 años, otro ex Cúcuta y con pasos por Tigre y All Boys.