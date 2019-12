El ambiente del básquet -y el deporte argentino- estaba en vilo porque el DT bahiense, uno de los mejores del Mundial, se la había jugado fuerte por la continuidad de Federico Susbielles, el presidente de CABB saliente, que hace días no pudo ni siquiera presentar la lista para competir contra la de Borro. Oveja, amante de la gestión de su coterráneo, no parecía ver con buenos ojos la llegada del presidente de Obras Sanitarias y la Asociación de Clubes. Sin embargo, la sangre no llegó al río.