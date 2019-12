-Las redes sociales son crueles, porque hay mucho anonimato y una descalificación gratuita. En lo personal me he ido de las mismas porque necesito estar tranquilo y concentrado para cumplir mis metas. Yo igual sabía que iba a pasar esto, sé que hay intereses ocultos y no tan ocultos, porque yo también toqué algunas quintitas y tuve enfrentamientos por defender mis decisiones. Esto es lo que más me hizo dudar, sobre todo porque podían torcerles el brazo a los dirigentes… Pero, como yo no soy político, no gestiono para la gente sino para los clubes y federaciones, decidí concentrarme en eso y no prestar atención a las redes.