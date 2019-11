“Que la organización sea millonaria, las universidades recauden millones, los entrenadores ganen tanto dinero y los jugadores, en cambio, no tengan nada genera un modelo injusto que sólo fomenta la corrupción”, reflexionó LeBron con dureza. El mejor jugador de los últimos diez años sorprendió cuando consideró interesante el modelo de formación de los clubes europeos. Puntualmente habló del Barcelona, La Masía y puntualizó en el caso de Leo Messi. “Es genial lo que hacen allá, ojalá podamos imitarlos”, dijo. No ha sido el único que ha pedido una reforma filosófica del sistema universitario. El ex presidente Barack Obama, fanático del básquet, fue con su crítica en la misma línea que LeBron. “La NCAA no puede servir como proveedor de la NBA con unos adolescentes a los que no se les paga y que se enfrentan una tremenda presión financiera. Eso no resolvería todos los problemas, pero reduciría la hipocresía”, dijo. El golpe de gracia mediático se lo dio Stan Van Gundy, DT de los Pistons que permaneció 14 años en el básquet universitario. “La NCAA es quizá la peor organización de la historia del deporte. Las últimas personas que les importan son los estudiantes-atletas”, sentenció.