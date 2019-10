Con ayuda de coaches que conocen bien a los nuevos prospectos, te adelantamos los 20 con mayor potencial que podrán seguir en esta Liga. El orden de aparición no tendrá que ver con el talento o futuro de cada uno, sino que los encontrarán divididos por clubes. Y no es cualidad que el primero del listado sea Weber Bahía Basket, hoy poseedor de la mejor cantera del país (12 de sus 16 del plantel principal tienen 20 o menos años). No tanto por lo que saca sino por lo que forma. Pepe Sánchez los seduce con un combo único: la mejor organización e infraestructura (ahora con el Dow Center, centro de alto rendimiento top de Latinoamérica) pensando en el desarrollo, sumado a las mejores y mayores oportunidades de jugar en el equipo principal. La organización de Pepe, la de más eficiente gestión, gira alrededor de la formación y los resultados están en un segundo plano. Y lo interesante (y distintivo) es que una vez que los potencia, los deja ir. Sin egoísmos ni grandes pedidos. Así pasó con Lucio Redivo (a Bilbao), Gastón Whelan (Instituto), Leandro Bolmaro (en Barcelona), Máximo Fjellerup, Fermín Thygesen (ambos en San Lorenzo), Martín Fernández (en Regatas), Facundo Corvalán (Betis), los hermanos Vaulet (quedaron libres y se fueron a Peñarol) y Ariel Ramos (hoy en Libertad). Hablamos de nueve joyas que pulió y cedió en apenas dos años. Es su política. “Prepararlos, mejorarlos, para que den el salto”, explica Pepe. Y, a medida que se van, WBB suma nuevos talentos. Desde el 2017 reclutó a siete más, cuatro de los cuales están en este top 20 que decidimos armar pensando en la nueva camada que de a poco amasa el básquet argentino.