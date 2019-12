De esta manera, bajó el tono respecto de las declaraciones del flamante presidente Jorge Amor Ameal, quien el jueves, durante la ceremonia de asunción, había dicho: “Burdisso es un ídolo de la gente, Esta gente sabía que había una elección y no podés superar el tiempo de tu mandato a la hora de firmar un contrato. Ellos nos quieren hacer cargo de un problema que generaron ellos. Como en toda gestión, hay cosas buenas y no tan buenas. El tema Burdisso no es culpa nuestra”.