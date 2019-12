“Me fui amargado porque me hubiese gustado retirarme jugando el último partido, como estaba previsto antes de que me fuera al Marsella. No lo jugué porque me desgarré el gemelo, esa es la verdad por más que digan que es mentira. No pude jugar por lesión y me quedó ese sinsabor de no poder despedirme de la gente jugando”.