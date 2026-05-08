El Salvador

Sequía, olas de calor y estrés hídrico: El Niño 2026 amenaza a Centroamérica entre mayo y julio

Las previsiones del Comité Regional de Recursos Hidráulicos señalan un escenario de escasez de agua, reducción de lluvias y estrés térmico en el corredor seco y otras zonas vulnerables de la región centroamericana

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Un ganadero de espaldas mira un campo de maíz seco con tierra agrietada y tres vacas pardas en primer plano, bajo un cielo brumoso en Centroamérica.
El CRRH advierte que Centroamérica afrontará sequía severa y alza de temperaturas por El Niño en mayo y junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) alertó en su informe oficial que Centroamérica afronta un periodo crítico de sequía y aumento de temperatura de mayo a julio de 2026, derivado del fenómeno de El Niño.

El boletín climático regional, presentado por el organismo, destaca que la región experimentará impactos severos en agua, alimentos, energía y salud, especialmente en el Corredor Seco Centroamericano.

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Según el informe del CRRH, el océano Pacífico presenta anomalías positivas de temperatura superficial, lo que incrementa la probabilidad de lluvias deficitarias o normales y temperaturas elevadas en toda la región. El organismo enfatizó: “2026 marca una transición crítica hacia El Niño para Centroamérica”, con efectos directos en la vida cotidiana y los sectores productivos.

Un mapa naranja de Centroamérica sobre un paisaje desértico agrietado, con el sol, nubes de lluvia y gráficos que ilustran los impactos de sequía y calor extremo.
El fenómeno de El Niño plantea riesgo crítico de estrés hídrico en el Corredor Seco y zonas vulnerables de la región centroamericana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El boletín oficial detalla que, durante mayo y junio de 2026, se prevé un incremento de 0.5°C a 1.0°C en la temperatura promedio regional, acompañado de una mayor incidencia de olas de calor y un aumento del estrés térmico en zonas urbanas, costeras y agrícolas.

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Además, se anticipa una persistencia y fortalecimiento de la canícula, el periodo seco intraestival, lo que afectará la duración y la intensidad de la temporada de lluvias.

Impactos críticos de El Niño 2026 en Centroamérica

En el ámbito de los recursos hídricos, el CRRH señala una reducción de la recarga de acuíferos y caudales de ríos, así como un mayor riesgo de sequías. Esta situación compromete la seguridad del abastecimiento de agua potable y la capacidad de respuesta de los sistemas de gestión hídrica en ciudades y áreas rurales. El boletín advierte: “El riesgo de estrés hídrico progresivo se mantiene en evidencia en toda la región”.

El sector agrícola y la seguridad alimentaria también se verán afectados, con pérdidas en cultivos de granos básicos y una baja en la producción agropecuaria, lo que puede agravar la crisis alimentaria y nutricional.

De acuerdo con el CRRH, la situación es especialmente delicada en el Corredor Seco Centroamericano, donde la combinación de lluvias deficitarias, temperaturas elevadas y prolongación de la canícula incrementa la vulnerabilidad de las comunidades rurales.

Una mazorca de maíz amarilla, visiblemente dañada y con moho, se muestra en primer plano en un campo verde de maíz bajo un cielo azul con nubes.
La persistencia de canícula y reducción de lluvias pone en peligro la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia de energía, el informe prevé impactos negativos en la generación hidroeléctrica por la reducción de caudales, lo que podría aumentar el riesgo de interrupciones eléctricas y elevar los costos de la energía. El documento señala que la menor disponibilidad de agua obligará a buscar alternativas para la sostenibilidad del suministro energético.

El impacto sobre la salud pública incluye mayor riesgo de olas de calor, deshidratación y enfermedades transmitidas por vectores, así como posibles complicaciones asociadas a la contaminación del agua.

Prevención sanitaria, gestión anticipada y vigilancia de recursos hídricos

El CRRH advierte sobre un aumento de enfermedades respiratorias y gastrointestinales en la población vulnerable durante el periodo de mayo a junio de 2026.

En lo referente a la gestión del riesgo y la protección civil, el organismo recomienda la activación de alertas tempranas, actualización de protocolos sectoriales y fortalecimiento de la coordinación entre los servicios meteorológicos nacionales. El boletín enfatiza la necesidad de pasar de la reacción a la anticipación, con acciones preventivas y decisiones basadas en evidencia científica.

Mapa de Centroamérica en tonos de calor rojizos y anaranjados, superpuesto sobre un campo de maíz marchito y suelo árido con grietas, bajo una luz solar intensa.
El CRRH reporta un aumento en riesgos para la salud pública, con olas de calor y enfermedades relacionadas con la crisis climática en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mensaje hidrológico del CRRH indica que los caudales de la mayoría de los ríos centroamericanos se mantendrán en rangos cercanos a lo normal en mayo y junio, aunque existe una señal clara de disminución hacia el cierre del trimestre.

El informe destaca la importancia de mantener la vigilancia sobre los ríos que desembocan en el Pacífico y monitorear los recursos subterráneos.

Como pasos recomendados, el boletín sugiere la emisión de alertas sectoriales, actualización continua de pronósticos y fortalecimiento de la coordinación regional para la gestión integral del recurso hídrico.

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