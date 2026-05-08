Transparencia sobre beneficiarios finales, tema de análisis del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica en Panamá

Para el GAFILAT la falta de información impacta la evaluación de riesgos, la supervisión y la persecución del delito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Delegaciones técnicas de los 18 países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) analizan en Panamá las tendencias y buenas prácticas en materia de beneficiario final.

La transparencia sobre beneficiarios finales se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para proteger la integridad de los sistemas financieros y combatir de manera más efectiva el lavado de activos, la corrupción, el financiamiento del terrorismo y otras formas de criminalidad organizada.

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El encuentro, organizado en el marco de la presidencia pro témpore de Panamá en el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica para este 2026, reúne a autoridades, coordinadores, supervisores, ministerios de justicia y otras instituciones estratégicas de la región.

El objetivo es el de fortalecer las capacidades técnicas para la identificación del beneficiario final y la prevención del uso indebido de personas y estructuras jurídicas.

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Isabel Y. Vecchio Arófulo, coordinadora nacional de Panamá ante el GAFILAT y actual presidenta pro témpore del organismo, indicó que conocer quiénes son las personas naturales que realmente poseen, controlan o se benefician de estructuras jurídicas es indispensable para impedir que estas sean utilizadas con fines ilícitos.

Esteban Fullin, secretario ejecutivo de GAFILAT, dijo que el beneficiario final constituye un tema prioritario para la región.

“La transparencia corporativa ya no es solamente una buena práctica: hoy constituye un estándar esencial de integridad, cooperación y confianza internacional”, añadió.

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Panamá pertenece a este organismo desde el 2010, lo que le ha permitido robustecer su sistema anti-blanqueo e impulsar la conciencia ciudadana frente a la prevención de estos delitos.

Sobre el beneficiario final, Esteban Fullin, secretario ejecutivo de GAFILAT, manifestó que este constituye un tema prioritario para la región.

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Explicó que la prioridad responde a dos razones principales: en primer lugar su carácter transversal dentro del sistema antilavado, ya que la falta de información impacta la evaluación de riesgos, la supervisión y la persecución del delito; y en segundo lugar que los resultados evidencian un bajo nivel de cumplimiento en el acceso a esta información, lo que representa un desafío significativo.

El secretario ejecutivo del GAFILAT añadió que estos espacios buscan fortalecer capacidades y compartir buenas prácticas entre los países.

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FOTO DE ARCHIVO. Avanzan en identificación del beneficiario final y la prevención del uso indebido de personas y estructuras jurídicas. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Gabriela Rodríguez, experta técnica del organismo, presentó los objetivos y condujo la participación de las delegaciones que expusieron las principales fortalezas y debilidades de sus países en esta materia.

Bajo la presidencia de Panamá, el GAFILAT ha priorizado el fortalecimiento de los sistemas de beneficiarios finales, la cooperación regional y la preparación técnica de sus países miembros frente a los nuevos estándares internacionales.

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Se informó que con el encuentro del organismo en el istmo, Panamá reafirma su compromiso con una agenda regional orientada a la transparencia, la cooperación internacional y el fortalecimiento de mecanismos que permitan identificar con mayor precisión a quienes ejercen el control real sobre estructuras jurídicas, contribuyendo así a la protección de la integridad financiera regional.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica está conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

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Apoya a sus miembros en la implementación de recomendaciones y en la creación de un sistema regional de prevención contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

Las herramientas principales que utiliza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica para asistir a los países son las medidas de capacitación y asistencia técnica, mediante la elaboración de guías, informes y documentos de apoyo, y las evaluaciones mutuas.

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