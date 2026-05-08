Honduras

Honduras: Rastra se estrella contra vivienda en Taulabé y deja un muerto en la CA-5

Un aparatoso accidente registrado en la carretera CA-5, a la altura de Taulabé, Comayagua, dejó al menos una persona muerta y varios heridos luego de que una rastra perdiera el control y se estrellara contra una vivienda, provocando momentos de a

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El accidente dejó una persona muerta y varios heridos en la CA-5. (FOTO: TU NOTA)
El accidente dejó una persona muerta y varios heridos en la CA-5. (FOTO: TU NOTA)

Un nuevo accidente de tránsito volvió a enlutar las carreteras de Honduras luego de que una rastra impactara violentamente contra una vivienda en el municipio de Taulabé, departamento de Comayagua, dejando como saldo preliminar una persona fallecida y varios heridos.

El hecho ocurrió sobre la carretera CA-5, una de las principales vías del país y escenario frecuente de accidentes de alto impacto debido al constante tráfico pesado que circula por la zona.

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De acuerdo con reportes preliminares, el conductor de la rastra habría perdido el control de la unidad mientras transitaba por el sector, provocando que el pesado vehículo se saliera de la carretera y terminara incrustado contra una vivienda cercana a la vía.

El fuerte impacto destruyó parte de la estructura de la casa y dejó atrapadas a varias personas entre los escombros, generando escenas de desesperación entre vecinos y familiares.

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Cuerpos de socorro, elementos del Cuerpo de Bomberos, policías y pobladores de la zona se movilizaron rápidamente para intentar rescatar a las víctimas que quedaron bajo los restos de la vivienda.

Vecinos auxiliaron a las víctimas atrapadas dentro de la vivienda.(FOTO: TU NOTA)
Vecinos auxiliaron a las víctimas atrapadas dentro de la vivienda.(FOTO: TU NOTA)

Las autoridades confirmaron que una persona perdió la vida producto del accidente, mientras varias más resultaron heridas y fueron trasladadas hacia centros asistenciales cercanos.

Hasta el momento no se ha revelado oficialmente la identidad de la víctima mortal ni de los lesionados, mientras equipos de rescate continuaban trabajando en la zona para descartar que hubiera más personas atrapadas.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud de los daños provocados por la rastra, así como parte de la vivienda completamente destruida tras el choque.

Vecinos relataron que el estruendo causado por el impacto alarmó a toda la comunidad y provocó momentos de caos y pánico durante varios minutos.

Algunos habitantes aseguraron que escucharon un fuerte frenazo antes de que el vehículo pesado terminara impactando violentamente contra la estructura.

Equipos de rescate trabajaron entre los escombros tras el impacto.(FOTO: TU NOTA)
Equipos de rescate trabajaron entre los escombros tras el impacto.(FOTO: TU NOTA)

Autoridades de tránsito iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del accidente y establecer si existieron fallas mecánicas, exceso de velocidad o algún otro factor que provocara la pérdida de control de la rastra.

El accidente también provocó complicaciones en el tránsito vehicular sobre la CA-5, mientras equipos de emergencia realizaban labores de rescate y remoción de escombros.

La carretera CA-5 es considerada una de las rutas más transitadas y peligrosas de Honduras debido al alto flujo de vehículos pesados, autobuses y automóviles particulares que conectan la zona central con el norte del país.

En los últimos años, distintos sectores han denunciado el aumento de accidentes relacionados con rastras y transporte pesado, especialmente en tramos donde existen curvas pronunciadas, pendientes o condiciones limitadas de seguridad vial.

Especialistas han señalado que muchos accidentes de este tipo están relacionados con exceso de velocidad, fallas en sistemas de frenos, cansancio de conductores y falta de controles técnicos rigurosos en algunas unidades de carga.

Datos oficiales reflejan que los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de muerte violenta en Honduras.

El choque provocó severos daños estructurales en la casa afectada.(FOTO: TU NOTA)
El choque provocó severos daños estructurales en la casa afectada.(FOTO: TU NOTA)

Las autoridades hondureñas han reiterado en múltiples ocasiones el llamado a reforzar las medidas de prevención y respetar las normas de tránsito para reducir el número de víctimas en las carreteras del país.

Mientras tanto, la tragedia ocurrida en Taulabé volvió a generar preocupación entre la población debido al riesgo constante que representan los accidentes con vehículos pesados en zonas urbanas y residenciales cercanas a las principales carreteras.

Familiares y vecinos permanecían consternados por lo ocurrido mientras personal de emergencia continuaba inspeccionando la zona afectada tras el violento impacto.

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