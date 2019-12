En Rosario se reencontró con su mejor versión: “En Newell’s fue increíble como disfruté del fútbol, fueron los mejores ocho meses de mi carrera. Era un plantel lleno de jugadores de experiencia y de chicos”. Hoy busca explotar en el Viejo Continente, aunque no descarta, si el destino lo indica, volver al club que lo formó. “Ojalá tenga una segunda oportunidad en River. La gente quedó enojada porque me fui sin renovar contrato, pero muchos se fueron sin renovar. Mi rendimiento bajó mucho, sumado a las críticas, no lo podía resolver, cuando vi la oportunidad de salir porque River quería a Casco de Newell’s, me fui. Y no me arrepiento. Yo quería jugar, necesitaba sentirme importante y me estaba costando mucho. No sabía manejar las críticas”, se explayó.