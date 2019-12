“Deseo lo mejor para Boca, por sobre todas las cosas. Quién lo dirija Ameal o Gribaudo o el Tano (Beraldi) no me cambia nada y tampoco mi relación con el club. No me van a prohibir la entrada por lo que haya dicho de Jorge Amor Ameal. Toda decisión popular tiene que ser respetada y asumida. Ha sido una buena elección de su espacio político, que debería tener claro que se lo votó a Riquelme. Si tienen claro eso, yo tengo la sensación que les puede ir un poco mejor. Si no lo tuviesen claro, y si la presencia de Riquelme fue una mera alianza política y no lo dejan opinar, no sé cómo va a terminar esto”, comenzó su habitual editorial en Fantino 910 por Radio La Red.