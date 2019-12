Fue el mismísimo flamante vice segundo quien anunció que hoy lunes iba a blanquear a qué DT iba a ir a buscar, aunque desde su entorno avisaron que no se apurarán con la toma de decisiones para evitar equivocaciones. “Pasos cortos y firmes”, apuntan. Y hasta que la negociación no esté avanzada, no confirmarían al nuevo estratega.