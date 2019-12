La media hora en la que estuvo caído el sistema para la votación hizo enojar a Riquelme, que enfrentó los micrófonos segundos después de la mañana: "No hay nada raro. Es la única forma que tienen de ganar. En una hora votaron 10 minutos. A los micros que vinieron del interior les pincharon las gomas y les tiraron piedras. Es vergonzoso todo lo que está pasando. Están cambiando las reglas. Ahora el presidente y el vicepresidente nada más pueden volver a entrar al club y no me dejan entrar”. No conforme con ese descargo, hizo un llamado de atención para Mauricio Macri: "Si es hincha de Boca como dice, debería colaborar para que no sucedan estas cosas, que no desaparezcan nuestras boletas, no se caiga el sistema y no demoren a los socios a votar”.