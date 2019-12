“Tenés que estar contento con la gente que te vota y no estar enojado con los que no te votaron”, le recriminó Gribaudo a su contrincante en los comicios. Ante esto, el postulante del Frente para Recuperar la Identidad Xeneize, respondió: "“Vos estás equivocado. Ustedes no representan a los que no nos votaron, eh”. La molestia de ambos se evidenciaba en los gestos y en el tono de voz.