Y por este motivo ya hubo un cortocircuito entre las partes. Entrada la madrugada, Gribaudo se acercó hasta el lugar donde un puñado de allegados a Ameal festejaba la victoria junto al flamante presidente, para intercambiar unas palabras. “Tenés que estar contento con la gente que te vota y no estar enojado con los que no te votaron”, vociferó el ex secretario general, mientras que el flamante mandatario respondió: “Vos estás equivocado. Ustedes no representan a los que no nos votaron, eh”.