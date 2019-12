En la noche del sábado, el ex Boca sorprendió al asistir a La Forteleza para ver el encuentro entre Lanús y la Academia y rompió el silencio. “Me quedan cuatro años más de contrato en Racing pero creo que es difícil la situación. Así que, bueno, me estoy entrenando con un profe. Estoy tranquilo, esperando a ver qué es de mi futuro”, lanzó con incertidumbre acerca de su futuro en la previa del choque entre los del Chacho y Luis Zubeldía.