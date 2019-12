“Un día llegué a casa y tenía un auto que me estaba esperando para ir a jugar a Newell’s”, dijo con una naturalidad sorprendente. El ex goleador se subió al coche misterioso y partió hacia Rosario, donde sufrió más de lo que disfrutó. “Yo recién estaba de novio. Quería hacer cualquier cosa, menos jugar al fútbol. Para mí ir a esa ciudad fue un shock. No tenía nada que ver al pueblo. Nadie me daba bola”, advirtió.