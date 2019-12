“Siento una gran adrenalina de volver a meterme en el barro del fútbol argentino, eso me genera una gran ilusión. Le había dado la palabra hace unos meses a Sebastián Verón que si la decisión era retornar al país iba a ser en Estudiantes”, agregó. Más adelante remarcó: “Acá no llega un gran talento, viene un jugador de equipo, de trabajo y es lo que aporté siempre en cada equipo que estuve. Conocer a gente que es tan importante en la historia de este club me hará la adaptación mucho más sencilla”.