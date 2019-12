“Un placer estar acá. El tiempo vuela. En enero del 93 cuando nos juntamos no nos íbamos a imaginar nunca que más tarde íbamos a ser campeones del mundo. Fue un trabajo extraordinario con un enorme sacrificio. Recuerdo el cuerpo técnico y médico, el sacrificio y el espíritu de los jugadores. En el fondo no me extrañó nada haber sido campeón del mundo. El sacrificio fue tan enorme que lo lograron ellos, ellos hicieron todo”, fue el reconocimiento de Carlos Bianchi al plantel campeón.