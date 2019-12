- “Me acuerdo como si fuera hoy. Toda la jugada. Pompei va a apretar al volante, el volante se la da al central, a Costacurta… Lo apreta el Turu (Flores), amaga, mira para atrás y cuando vuelve para atrás le pega mal a la pelota. A todo esto, yo estaba con Maldini, en la marca mía con Maldini, y veo que Turu lo va a apretar, bah la pelota va para atrás y el Turu aprieta. Yyo suelto a Maldini y voy a la espalda de Baresi, que era el último hombre. ¿Por qué? Porque Costacurta estaba con el Turu. Entonces, voy a la espalda de Baresi y cuando veo que tira sin mirar, corro, pero yo no pensé que le iba a pegar tan mal. La pelota iba picando, yo estaba en el aire, y tenía que llegar primero. En ese momento, pensé ‘Me sale el arquero, me toca y es penal’, así que, a penas siento una pluma que me roza, me tiro. Voy así, toco la pelota y el arquero se frena para no hacer penal: yo, automáticamente, en milésimas de segundos, dije ‘Salió el arquero, yo pasé por la espalda del último hombre.. El arco está libre’. Y bueno, en el aire, pongo el primer pie de apoyo, ya estaba decidido lo que iba a hacer y giré. En ese segundo giré bien, la agarré con la comba necesaria y por la inercia que llevaba medio que me caigo y quedó en el aire mirando. Veo la pelota y medio como que se levanta desde mi vista y apunta para el córner, pero después hace así y así (lo marca con las manos) y entra limpita a la red y fue un golazo. Baresi quedó tirado en el arco y fue una emoción enorme”.