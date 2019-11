En cuanto a los problemas que podría haber si los socios llevan la camiseta de Riquelme el día de las elecciones, de modo de tomarlo como un posible voto cantado. Román dijo que “siempre creí que -tanto mujer u hombre- cada vez que alguien se pone la camiseta de Boca nos sentimos orgullosos en andar por la calle caminando con los colores de nuestro club. Vos no me podés pedir entonces que no me los ponga. Eso no se hace, porque quiere decir que vos no sos hincha de Boca. Vos estás ahí por otra cosa, por otro beneficio. Pedime cualquier cosa, no que no me ponga la camiseta de mi club, si soy bostero”.