La decisión de Juan Román Riquelme de sumarse a la lista opositora en las elecciones de Boca que encabeza Jorge Amor Ameal despertó reacciones de todo tipo y por primera vez el representante del oficialismo en el club rompió el silencio para referirse a este tema. “Es el ídolo de todos y no me gusta que sea el ídolo de algunos o esté tomando una posición que tenga que ver con un antagonismo, con una grieta, que todos trabajamos para que no pase en esta elección”, advirtió Christian Gribaudo.