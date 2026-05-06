Gege Neumann mandó al frente a Nicole al contar en qué gastó su primer sueldo: “No lo puedo creer”

Nicole Neumann invirtió su primer sueldo en un equipo de música con CD y doble casetera, mostrando su pasión por la música en los años noventa (Video: Instagram)

Las hermanas Neumann se animaron a un viaje nostálgico y súper íntimo en Solo con Niki, el ciclo de streaming en el que Nicole Neumann comparte charlas con Geraldine y Juan Otero. Esta vez, su hermana sorprendió al público y a la propia conductora al revelar detalles de su infancia y adolescencia que hasta la modelo había olvidado.

La charla, distendida y plagada de risas, giró en torno a los recuerdos de los años noventa: la música, los primeros sueldos, los rituales adolescentes y la cultura de la época. Entre anécdotas y complicidad, Gege Neumann soltó una de esas perlitas entrañables que sólo las hermanas pueden compartir: “Porque cuando alguien te quería mucho, te hacía un compiladito, ¿sabés lo que era? Te grababa un casete con los mejores temas”.

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Nicole, con una sonrisa cómplice, asintió y recordó la importancia de esos pequeños gestos antes de la era digital. “Te grababa un casete con los mejores temas”, repitió, evocando el valor de esos obsequios musicales que sellaban amistades y amores adolescentes. Gege fue un poco más allá y sorprendió a su hermana con una memoria prodigiosa: “Nicki, con uno de sus primeros sueldos, se compró un equipo de música. Un estéreo con CD y doble casetera”.

Gege Neumann sorprendió a Nicole con anécdotas de la infancia y adolescencia que la modelo había olvidado por completo

La modelo, visiblemente emocionada, admitió que no recordaba ese detalle. “Ay, yo no”, se sinceró Nicole. Pero Gege tenía grabado el momento: “Me acuerdo cuál fue el primer CD que te compraste. Ace of Base. El de: ‘I saw the sign and I opened up my eyes’”. Nicole no pudo evitar la carcajada y la sorpresa: “Ay, me muero. No puedo creer lo que te estás acordando”. Así, entre risas, se reconstruyó la escena de una adolescente Nicole eligiendo música y soñando con su propio espacio.

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Pero la lista de recuerdos no terminó allí. Gege continuó: “Después creo que uno de U2. Y después Nicki tenía la cucheta de arriba, obvio, porque es hermana mayor, y tenía toda la pared llena de fotos de Bon Jovi, Axl Rose, Ricky Martin. ¿Quién más?”. Nicole, entre divertida y avergonzada, revisó sus propios recuerdos y aclaró: “No puedo creer lo que era de chica”. Gege preguntó: “Esos tres, ¿no?“, a lo que su hermana confirmó: “Sí, re. Esos tres”, aunque luego precisó: “No, Ricky Martin no. Tenía solo Bon Jovi y Axl Rose”.

En ese intercambio quedó claro que, más allá de las diferencias y las miradas distintas sobre el pasado, la música fue un puente fundamental en la relación de las hermanas. Nicole, que durante años se mostró fanática del rock y la estética de la rebeldía, se reía de sí misma al recordar su adolescencia, mientras Gege sentenciaba: “El rock es una cuestión de actitud”, a modo de risas debido al recordado momento de la modelo en los Premios MTV Latinoamérica en 2005.

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Los posters de Bon Jovi y Axl Rose decoraban la pared de la habitación de Nicole, emblema de su fanatismo musical adolescente

La charla, lejos de quedarse en lo anecdótico, sirvió para pintar un retrato de época. En los noventa, el acceso a la música era un ritual: ahorrar el primer sueldo, elegir el equipo de sonido, recorrer disquerías y comprar ese disco que sería parte del soundtrack de la vida adolescente. Los posters en la pared, las peleas por la cucheta de arriba y los compilados de casete eran parte del universo cotidiano de las Neumann, como de miles de chicos y chicas de esa generación.

La confesión de Gege sobre el primer sueldo de Nicole reveló un costado sensible y sencillo de la modelo, que solía invertir en objetos relacionados con la música antes que en moda o lujos. El estéreo con CD y doble casetera era el objeto de deseo de toda una generación y, para Nicole, significó el primer gran logro económico personal.

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