Detuvieron a cinco personas en Santa Fe tras una serie de operativos por un ataque a tiros y un incendio intencional

Efectivos policiales participan en una serie de allanamientos realizados en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, como parte de una investigación en curso (Rosario3)

Cinco personas fueron aprehendidas en la localidad de Villa Gobernador Gálvez en la provincia de Santa Fe durante una serie de allanamientos simultáneos ejecutados por la Policía de Investigaciones (PDI) y efectivos tácticos de la Policía provincial.

Los operativos se enmarcaron en el avance de dos causas judiciales que investigan un ataque a tiros contra una vivienda y un incendio intencional, ocurridos en distintos puntos de la ciudad. Las detenciones y secuestros de elementos de prueba se lograron luego de tareas de inteligencia apoyadas en tecnología de reconocimiento de imágenes.

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El gobierno provincial informó que las diligencias se concretaron en la jornada posterior al último ataque, luego del análisis de registros fílmicos obtenidos mediante el sistema Lince, una herramienta que recurre a inteligencia artificial para procesar imágenes captadas por cámaras de seguridad. Este mecanismo permitió identificar movimientos y presuntos implicados en los hechos investigados, facilitando la planificación de los allanamientos.

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL), bajo directivas de la fiscal Ana Milicic, encabezó la investigación del ataque a balazos ocurrido el pasado domingo en una vivienda de Orán al 1900. Según el reporte oficial, desconocidos dispararon contra la propiedad, motivando la intervención de los equipos de seguridad y el inicio de un trabajo coordinado de análisis de pruebas.

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Agentes de la PDI de Santa Fe detuvieron a tres individuos durante allanamientos realizados en Villa Gobernador Gálvez, como parte de una investigación en curso (Rosario3)

En respuesta a este episodio, la Policía de Investigaciones realizó un allanamiento en México al 2400, donde fue detenido un hombre identificado como Milton José F., de 37 años. Durante la requisa, los agentes secuestraron cinco teléfonos celulares, una réplica de arma de fuego y un automóvil Ford Falcon, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para ser sometidos a peritajes.

De forma paralela, la PDI llevó adelante procedimientos vinculados a otro hecho de violencia: un incendio intencional registrado el 25 de abril frente a un domicilio ubicado en Guido y Spano al 1600. Por orden del fiscal Carlos Covani, se realizaron tres allanamientos en Urquiza al 2100 y en dos viviendas de Levalle al 2500.

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Como resultado de estos operativos, fueron aprehendidos Jeremías Lisandro R. G., de 18 años; Uriel Carlos Antonio S., de 20; Damián Uriel F., de 19; y María Soledad B., de 46. Durante los procedimientos, la policía secuestró teléfonos celulares, dos bicicletas, una pistola calibre 9 milímetros con numeración suprimida, un cargador con municiones, cartuchos adicionales, un DVR y prendas de vestir relacionadas con la investigación.

Todos los detenidos fueron trasladados a distintas dependencias policiales y puestos a disposición del Ministerio Público de la Acusación. Las investigaciones continúan bajo la supervisión de las fiscalías intervinientes, quienes analizan las pruebas secuestradas y los antecedentes de los aprehendidos para avanzar en la imputación de cargos.

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Asimismo, se aguarda la definición de la situación procesal de los detenidos, mientras se analizan nuevas evidencias surgidas de los dispositivos electrónicos y armas recuperadas en los allanamientos.

La utilziación de inteligencia artificial en el ámbito policial busca optimizar la recolección de pruebas y el esclarecimiento de delitos, dotando a las fuerzas de herramientas para analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real. En el caso de Villa Gobernador Gálvez, los registros obtenidos por el sistema Lince fueron determinantes para orientar los allanamientos y lograr la aprehensión de los presuntos responsables.

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