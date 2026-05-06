Arévalo nombra a Gabriel Estuardo García Luna como nuevo Fiscal General de Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo nombró a Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general de Guatemala para el periodo 2026-2030. (Cortesía: Redes sociales)

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este martes el nombramiento de Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030. La designación, comunicada en un mensaje llega tras un proceso de selección que incluyó entrevistas personales a seis candidatos finalistas, conforme a los procedimientos legales establecidos.

Arévalo destacó que la decisión responde a la convicción de la necesidad de colocar a personas íntegras al frente de las instituciones públicas, con el objetivo de impulsar la reconstrucción de la justicia y el fortalecimiento de la democracia guatemalteca.

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“Esta decisión la he tomado guiado por la convicción que tengo, como presidente de la República, de la necesidad imperiosa de contar con personas íntegras al frente de nuestras instituciones, personas animadas por un fuerte compromiso con la reconstrucción de la justicia y el fortalecimiento de nuestra democracia”, expresó el líder del Ejecutivo.

García Luna asumirá el cargo el 17 de mayo, conforme lo dispone la ley. El presidente guatemalteco enfatizó que el Ministerio Público recibe una autoridad que no prestará servicio a intereses políticos o particulares, sino que buscará garantizar una justicia independiente y objetiva al servicio de la República y de los pueblos de Guatemala.

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Gabriel Estuardo García Luna asumirá el cargo de fiscal general el 17 de mayo tras la decisión del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. (Cortesía: Bernardo Arévalo)

“Llega para servir a una justicia independiente, objetiva, puesta al servicio de la República y de los pueblos que conformamos la nación guatemalteca”, subrayó Arévalo.

Un proceso de selección con énfasis en la integridad y la independencia judicial

El proceso de selección del nuevo jefe del Ministerio Público contempló varias etapas, incluida la conformación de una nómina final de seis candidatos, creada por la Comisión de Postulación, y la realización de entrevistas personales con el jefe de Estado.

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Arévalo puntualizó que escuchó atentamente la visión de cada aspirante sobre los desafíos que enfrenta actualmente la justicia guatemalteca y recalcó la importancia de aprender de la historia para dejar atrás el uso de la justicia como herramienta de revanchas.

En su mensaje, el presidente extendió un reconocimiento al nuevo fiscal general, deseándole claridad, firmeza y serenidad en el desempeño de sus funciones. “Que junto al pueblo de Guatemala esa luz ilumine este nuevo tiempo, esta nueva etapa que está comenzando”, concluyó Arévalo.

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La llegada de García Luna al frente del Ministerio Público marca el inicio de una etapa con expectativas de fortalecimiento institucional y de independencia en la administración de justicia en Guatemala. El nuevo Jefe Fiscal sustituirá a Consuelo Porras, quien se mantuvo durante 8 años en el cargo de 2018 a 2026.

Trayectoria profesional y académica de

Según el Gobierno de Guatemala, el nuevo fiscal general cuenta con un doctorado en Derecho, maestría en Derecho Penal y es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario.

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En el sector público, García Luna ha sido integrante suplente de la Junta de Disciplina Judicial, asesor penal del Despacho Superior de la Procuraduría General de la Nación, magistrado presidente de la Junta de Disciplina Judicial y magistrado vocal en la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán, Alta Verapaz. También ha ejercido como juez de primera instancia del Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Mixco; juez de Paz Penal de 24 horas de la Villa de Mixco; y juez primero de Paz del municipio de Mixco en las ramas penal, civil, laboral y familia. Además, ha tenido funciones en la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones y la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, así como cargos administrativos en tribunales de cuentas.

Gabriel Estuardo García Luna asumirá el cargo de fiscal general el 17 de mayo. (Cortesía: Redes sociales)

En el sector privado, se ha desempeñado como catedrático de dedicación completa y medio tiempo en funciones académicas, dirección de investigación y asesoría. Ha sido representante suplente de catedráticos ante el Consejo de Decanos y miembro de comités de convivencia estudiantil en la Universidad Rafael Landívar.

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En el ámbito de la docencia, ha sido juez docente y tutor en la Escuela de Estudios Judiciales, docente horario en cursos de pregrado y posgrado, asesor de tesis y examinador de exámenes privados, así como disertante en la Unidad de Capacitación Institucional del Ministerio Público.