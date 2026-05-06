Crimen y Justicia

Mataron a un albañil en la puerta de su casa en Mar del Palta y su esposa reveló que lo amenazaron durante meses

“Salí y estaba muerto en el piso. Lo primero que hice fue mirarlo a la cara y quedó con los ojos y la boca abierta. Me tiré encima y le repetía ‘amor’, pero no respondía. Sabía que no estaba más”, recordó la mujer, quien se quejó de la inacción policial ante las denuncias realizadas

Guardar
Breciaroli salió a enfrentar a los ocupantes de una moto que circulaba frente a su casa y murió de un disparo en la cabeza
Breciaroli salió a enfrentar a los ocupantes de una moto que circulaba frente a su casa y murió de un disparo en la cabeza

Gustavo Daniel Breciaroli, un albañil de 31 años, murió de un disparo en la cabeza el domingo por la noche en la puerta de su casa en el barrio Parque Peña de Mar del Plata, mientras su esposa terminaba de preparar la cena. Su muerte no fue un hecho aislado: fue el desenlace de meses de amenazas, disparos y denuncias que no tuvieron respuesta policial.

El crimen ocurrió alrededor de las 21:30 en inmediaciones de Los Talas al 4600. Antes del ataque una moto circuló repetidas veces frente a la vivienda. El albañil salió a enfrentar a sus ocupantes y minutos después recibió al menos un disparo en la cabeza. Murió en el acto.

PUBLICIDAD

Según informaron fuentes de la investigación al medio regional 0223, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó al lugar y constató el deceso. Personal de la Policía Científica y efectivos de la Comisaría N° 15 trabajaron en la escena. Los investigadores lograron identificar al presunto asesino.

Laura Albornoz, esposa de la víctima, reconstruyó cada detalle de esa noche. Estaba dentro de la casa cuando escuchó el primer disparo. “Alrededor de las 21:30, estaba en la vereda con los amigos y salí a avisarle que en 5 minutos iba a estar la comida. Entré, agarré el puré de tomate, lo metí en la olla y cuando estaba por salir a decirle que me había olvidado de comprar arroz, escuché la primera detonación”, relató. Puso a sus hijas a resguardo en el cuarto y quiso salir, pero los amigos de Daniel se lo impidieron: le dijeron que la iban a matar y que su marido ya tenía un disparo encima.

PUBLICIDAD

Salí y estaba muerto en el piso. Lo primero que hice fue mirarlo a la cara y quedó con los ojos y la boca abierta. Me tiré encima y le repetía ‘amor’, pero no respondía. Sabía que no estaba más”, contó. Mientras abrazaba el cuerpo de Breciaroli y pedía ayuda a los gritos, apareció frente al lugar “una moto grande de color gris con la luz muy alta”, conducida por el mismo hombre que había amenazado a la familia durante meses. El sujeto aceleraba el rodado y los miraba. “Me tiré encima de mi marido, pensando que lo iba a atropellar, le di un beso y le dije ‘amor, nos vamos juntos’“, describió.

La viuda reclamó justicia y rechazó la versión que circuló en el barrio, afirmó que su marido no tenía vínculos con los atacantes
La viuda reclamó justicia y rechazó la versión que circuló en el barrio, afirmó que su marido no tenía vínculos con los atacantes

El origen del conflicto no involucraba directamente a Breciaroli. Según el testimonio de su esposa, todo comenzó en agosto del año pasado, cuando la pareja alojó en su casa a la ex novia de un primo, una mujer que había quedado en la calle junto a sus dos hijas tras una situación de violencia de género. Esa mujer mantenía un conflicto de larga data con sus sobrinos, del mismo barrio. Al poco tiempo, estas personas se presentaron en la vivienda y una noche dispararon contra la propiedad.

A partir de ese primer incidente, la situación no hizo más que escalar. “A partir de ahí recibí amenazas cada vez que salíamos a comprar. Nos gritaban de todo, nos amenazaban, venían a mi casa y decían que eran los dueños del barrio. Tiempo más tarde, una noche escuchamos detonaciones que destruyeron los vidrios y empezaron a entrar las balas. Nos gritaban que nos íbamos a tener que ir porque éramos ‘ortivas’ por las denuncias”, relató Albornoz al mismo medio. La familia radicó múltiples denuncias y solicitó restricciones de acercamiento, pero el hostigamiento no cesó.

El último intento de obtener una respuesta del Estado data de febrero. Albornoz llamó al 911 porque el mismo hombre que los amenazaba intentó atropellar a su hija y su yerno con un auto. El móvil policial que llegó al lugar le respondió que sin heridos no podía tomar la denuncia. “¿Tengo que venir con mi hija, mi yerno o mi marido muertos para que hagan algo?”, le preguntó a la agente, según relató a 0223. La oficial responsabilizó a la Fiscalía y se desligó de culpas. Tres meses después, la respuesta llegó de la peor forma posible.

Ante los rumores que circularon en el barrio tras el crimen, Albornoz rechazó de plano cualquier vinculación con un ajuste de cuentas. “Si fuera un ajuste de cuentas, no hubiera denunciado tantas veces pidiendo que la Policía nos proteja porque tenía miedo de que nos maten”, afirmó. La mujer dijo que busca justicia y “limpiar el nombre” de su esposo. “Era una persona que se había hecho querer por todos sus vecinos. Le podés preguntar a cada uno sobre cómo era como persona, familia o papá. No se llevaba mal con nadie, tenía muchísimos amigos y el día que murió estaba la cuadra llena de gente, todos llorando, igual que en el velorio”, lo describió ante ese medio.

Temas Relacionados

Mar del PlataHomicidiosAmenazasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron a cinco personas en Santa Fe tras una serie de operativos por un ataque a tiros y un incendio intencional

La Policía de Investigaciones y grupos tácticos realizaron allanamientos coordinados en la localidad Villa Gobernador Gálvez. Secuestraron además armas y dispositivos electrónicos

Detuvieron a cinco personas en Santa Fe tras una serie de operativos por un ataque a tiros y un incendio intencional

Intentó llevarse a su ex de una fiesta, su cómplice disparó contra los amigos de la joven y fueron imputados

Una amiga de la joven resultó herida en el abdomen con una pistola calibre 9 milímetros. Ambos quedaron detenidos bajo prisión preventiva

Intentó llevarse a su ex de una fiesta, su cómplice disparó contra los amigos de la joven y fueron imputados

El crudo relato de la mamá del joven que murió apuñalado en Los Hornos: “El asesino ya lo tenía en la mente”

Las pericias judiciales establecieron que la muerte de Luis Alberto Cardozo Cubilla se produjo por un “shock hipovolémico provocado por una perforación cardíaca”

El crudo relato de la mamá del joven que murió apuñalado en Los Hornos: “El asesino ya lo tenía en la mente”

Mendoza: detuvieron a un hombre con pedido de captura gracias al nuevo sistema de reconocimiento facial

Las cámaras lo detectaron en tiempo real y se activó un operativo policial que terminó con su detención en Las Heras

Mendoza: detuvieron a un hombre con pedido de captura gracias al nuevo sistema de reconocimiento facial

Horror en Chaco: un cabo de la policía mató a su padre y luego asesinó a su ex pareja

Tras cometer el parricidio, el agresor secuestró a su ex y al hijo de ella, y antes de dispararle a la mujer dijo que se había mandado una “macana” y estaba “jugado”. Terminó internado tras ser baleado por sus compañeros de la fuerza de seguridad

Horror en Chaco: un cabo de la policía mató a su padre y luego asesinó a su ex pareja

DEPORTES

Cómo quedó Boca Juniors en el Grupo D tras la derrota en Ecuador y qué necesita para clasificar a los octavos de la Libertadores

Cómo quedó Boca Juniors en el Grupo D tras la derrota en Ecuador y qué necesita para clasificar a los octavos de la Libertadores

“No sé quién es”: el ácido cruce de Leandro Paredes con el banco de Barcelona de Ecuador en la derrota de Boca

7 frases de Úbeda tras la derrota de Boca en Ecuador: del lamento por la falta de contundencia al malestar interno por otra expulsión

La expulsión de Ascacibar por patearle la cabeza a un rival en Boca Juniors-Barcelona de Ecuador

El momento de la lesión que sacó a Leandro Brey del partido de Boca ante Barcelona de Ecuador por la Libertadores

TELESHOW

La pelea a los gritos de Solange con Emanuel en el derecho a réplica de Gran Hermano: “cobarde”, “patética” y “ego herido”

La pelea a los gritos de Solange con Emanuel en el derecho a réplica de Gran Hermano: “cobarde”, “patética” y “ego herido”

Gege Neumann mandó al frente a Nicole al contar en qué gastó su primer sueldo: “No lo puedo creer”

Julieta Poggio reveló las 3 reglas básicas de su relación abierta: “Ni amigos, ni conocidos”

Tini Stoessel cantó junto a los Jonas Brothers en su show en Argentina y sorprendió con un himno de Camp Rock

Thelma Fardin celebró la condena firme a Juan Darthés: “Fue una victoria enorme personal y de toda una sociedad”

INFOBAE AMÉRICA

Tegucigalpa registra calidad del aire perjudicial y enciende alerta sanitaria en Honduras

Tegucigalpa registra calidad del aire perjudicial y enciende alerta sanitaria en Honduras

Condenan a 15 años de prisión a sacerdote costarricense en Estados Unidos por abuso sexual contra un menor

BID revela que baja competencia en Panamá eleva precios y reduce salarios

Arévalo nombra a Gabriel Estuardo García Luna como nuevo Fiscal General de Guatemala

Comisión Política respalda creación de representación legislativa para la diáspora salvadoreña