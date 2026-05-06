Julieta Poggio reveló las 3 reglas básicas de su relación abierta: “Ni amigos, ni conocidos”

La exparticipante de Gran Hermano habló con Nicole Neumann de los detalles de su noviazgo

Lejos de sus polémicos retoques estéticos, y el hate que recibe en redes sociales, este martes, Julieta Poggio decidió abrir la puerta de su intimidad y contar detalles de su relación abierta. Todo sucedió cuando la exparticipante de Gran Hermano dialogó con Nicole y Gege Neumann.

“¿Cuáles son tus tres reglas básicas o que vos decís: che, para mí esto es y no más?”, comenzó preguntándole Gege al recibir a la influencer en el programa de streaming Solo con Niki. Inmediatamente, la joven comenzó a enumerar los pactos que había hecho con su novio: “La número uno, que fue así desde el principio: ser la prioridad de tu pareja en todo. Quieras estar, y lo quieras llevar con tu familia. La dos, ni amigos ni conocidos, nadie del círculo. Y la tercera, muy importante: cuidarse”.

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Luego, Poggio relató cómo implementa los beneficios de su relación abierta y desmintió estar abierta a relacionarse con cualquiera: “No soy una persona de tener una cita con alguien, o sea, como que no me pinta, la verdad. Pero capaz nos vemos en el boliche y surge un beso casual y yo la relación abierta la uso para eso, para no quedarme con las ganas, pero no me dan ganas de conocer y charlar con alguien, o sea, me mato”.

Fue entonces cuando Gege contó la idea que se le había ocurrido: “Yo por ejemplo, yo de regla pondría no repetir”. En línea con lo que decía la hermana de la conductora, Julieta aseguró que más allá de este arreglo, ella y su novio no se cuentan detalles: “No, no nos contamos las cosas. Yo prefiero no enterarme. Pero lo de no repetir no está por ahora. Yo de mi novio estoy muy enamorada, realmente, por eso puedo tener esta relación con él”.

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Sorprendida por la profunda reflexión de Poggio, Gege agregó: “Estás en otro level, o sea, sos mucho más elevada que todos, quiero que lo sepas. Poder separar el amor de una calentura es como una madurez alucinante”.

Para cerrar, Poggio resaltó el buen vínculo que mantiene con su novio y que posibilita abrir la pareja: “No se puede con todos, yo creo que también podemos tenerlo porque los dos nos damos como esa seguridad todo el tiempo. Y tampoco nos mentimos en nada. Entonces, si ya agarras una mentira, bueno, pero como no nos mentimos en nada, como que confiamos mucho. Está cambiando acá Nicki, ¿eh? De repente esta cambiando me parece”.

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La exparticipante de Gran Hermano abordó la polémica entorno a su retoque estético dental

De esta manera, Poggio deja atrás los comentarios que recibió tras arrepentirse de su retoque estético. “Decidí probar un procedimiento estético reversible porque tenía ganas, porque trabajo con mi imagen, soy una persona que todo el tiempo se está viendo en cámara y, como toda persona, puede llegar a tener inseguridades viéndose tanto en videos, en fotos. Y sí puede ser que en este caso intenté alcanzar un cierto estándar de belleza perfecto. Soy una persona que tiene libre albedrío y que puede hacer lo que se le cante en su propia cara”, dijo días atrás, la joven a través de un video en su TikTok.

Acto seguido, la exparticipante del reality aclaró que, antes de empezar con dicho proceso estético, tenía sus dudas: “Porque yo hice este procedimiento, no me convencía cómo me quedaba, fui, me lo saqué. Pero si hay una persona que realmente tiene algo en su cara o en su cuerpo que no puede modificar de esta manera tan fácilmente, imagínense el daño psicológico que le puede llegar a causar. Y si dije que algunas personas opinan desde la envidia, el tiempo y los hechos me terminan dando la razón, porque fui a un evento público hace poco, cuando ya me había retirado las carillas, y la gente seguía comentando: “No puedo dejar de verle los dientes, meme de los dientes”. Entonces, el que es hater va a seguir siendo hater”.

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Fue entonces cuando la influencer reflexionó sobre el mensaje que estaba enviando tras revertir su decisión: “No me gustaría comunicar el mensaje de que esta vez los haters ganaron. Probé, le di un tiempo, no me sentí cómoda y me la saqué. ¿Dónde está la noticia? ¿Dónde está el problema? ¿A quién le estoy haciendo mal con esta situación para que esto se haga tan viral? Por favor, Argentina, dame un nuevo qui...para que los medios se busquen un problema honesto del cual hablar”.