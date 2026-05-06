Honduras

Tegucigalpa registra calidad del aire perjudicial y enciende alerta sanitaria en Honduras

Una alerta sobre la calidad del aire encendió las alarmas este martes en Tegucigalpa, Honduras, luego de que el sitio especializado IQAir reportara niveles de contaminación considerados perjudiciales para la salud.

Guardar
La capital hondureña presentó una calidad del aire clasificada como no saludable. (FOTO: Instagram)
La capital hondureña presentó una calidad del aire clasificada como no saludable. (FOTO: Instagram)

La calidad del aire en Tegucigalpa alcanzó niveles considerados perjudiciales para la salud este martes, según reportó el sitio especializado IQAir, que monitorea en tiempo real la contaminación en distintas ciudades del mundo.

De acuerdo con la plataforma, la capital hondureña registró una alta concentración de partículas finas en suspensión, conocidas como PM2.5, situando a la ciudad en una condición de riesgo, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

PUBLICIDAD

El informe señala que Tegucigalpa presentó un valor de 55.9 microgramos por metro cúbico (µg/m³) de partículas PM2.5, una cifra que supera significativamente los niveles recomendados por organismos internacionales de salud, lo que clasifica la calidad del aire como no saludable.

Las PM2.5 son partículas diminutas, con un diámetro igual o inferior a 2.5 micrómetros, que pueden permanecer suspendidas en el aire y ser inhaladas con facilidad. Estas provienen principalmente de fuentes como la combustión de vehículos, incendios forestales, actividades industriales y polvo en suspensión.

PUBLICIDAD

Tegucigalpa registró altos niveles de contaminación del aire este martes, según IQAir. (FOTO: IQAir)
Tegucigalpa registró altos niveles de contaminación del aire este martes, según IQAir. (FOTO: IQAir)

Debido a su tamaño microscópico, estas partículas tienen la capacidad de penetrar profundamente en los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo, generando efectos negativos en la salud humana.

Entre los riesgos más comunes se encuentran enfermedades respiratorias, problemas cardiovasculares y el agravamiento de condiciones como el asma.

IQAir advirtió que, aunque la contaminación alcanzó su punto más alto al mediodía, se espera que los niveles disminuyan progresivamente con el paso de las horas, dependiendo de factores como el clima, el viento y la reducción de fuentes contaminantes.

Sin embargo, mientras persistan estos niveles, especialistas recomiendan tomar medidas preventivas para reducir la exposición.

Entre las principales recomendaciones se encuentra limitar las actividades al aire libre, especialmente aquellas que implican esfuerzo físico intenso.

Asimismo, se aconseja permanecer en espacios cerrados, manteniendo puertas y ventanas cerradas para evitar el ingreso de aire contaminado.

Esta medida es particularmente importante para personas con enfermedades preexistentes que podrían agravarse ante la exposición prolongada.

Especialistas recomiendan evitar actividades al aire libre ante la contaminación. (FOTO: Instagram)
Especialistas recomiendan evitar actividades al aire libre ante la contaminación. (FOTO: Instagram)

El uso de mascarillas de alta eficiencia, como las tipo N95 o FFP2, también ha sido sugerido como una alternativa para quienes necesiten salir al exterior, ya que estas ofrecen una mayor protección frente a partículas finas en el ambiente.

Otro factor que incide directamente en el aumento de la contaminación en la capital es la temporada de altas temperaturas, que favorece la acumulación de partículas en el ambiente.

Durante estos periodos, la falta de lluvias y la baja circulación de aire contribuyen a que los contaminantes permanezcan suspendidos por más tiempo, incrementando el riesgo para la población.

A esto se suma el impacto de las quemas forestales y agrícolas que se registran en distintas zonas del país, cuyos efectos no se limitan únicamente a las áreas rurales, sino que terminan afectando centros urbanos como Tegucigalpa.

El humo generado por estas prácticas se desplaza con facilidad, elevando los niveles de contaminación y deteriorando la calidad del aire.

Niños y adultos mayores son los más vulnerables ante la mala calidad del aire. (FOTO: Instagram)
Niños y adultos mayores son los más vulnerables ante la mala calidad del aire. (FOTO: Instagram)

Especialistas en salud ambiental han advertido que la exposición constante a este tipo de contaminación puede tener efectos acumulativos en el organismo, incluso en personas que no presentan síntomas inmediatos.

En ese sentido, médicos recomiendan prestar atención a síntomas como irritación en los ojos, dificultad para respirar, tos persistente o fatiga, ya que pueden ser señales de que el organismo está reaccionando a la mala calidad del aire.

Por otro lado, expertos en medio ambiente insisten en la importancia de promover una mayor conciencia ciudadana sobre el impacto de las acciones cotidianas en la calidad del aire.

El uso excesivo de vehículos, la quema de basura y otras prácticas contribuyen significativamente al deterioro ambiental.

La situación también pone en evidencia la necesidad de abordar de manera estructural el problema de la contaminación en la capital, donde factores como el crecimiento vehicular, las quemas y las condiciones geográficas contribuyen a la acumulación de contaminantes.

Tegucigalpa, al estar rodeada de montañas, presenta una menor circulación de aire, lo que favorece la concentración de partículas contaminantes, especialmente en días con condiciones climáticas adversas.

Esta problemática no es nueva, pero episodios como el reportado este martes reflejan la urgencia de implementar medidas sostenibles que permitan mejorar la calidad del aire y proteger la salud de la población.

Temas Relacionados

Tegucigalpacalidad del aireIQAircontaminación Honduras

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El caso Erasmo Gutiérrez Talavera: cuando la violencia y la incertidumbre sacuden a la profesión médica en Managua, Nicaragua

La misteriosa muerte del ortopedista revela tensiones profundas en torno a la seguridad, el ejercicio profesional y los desafíos de la investigación en un contexto social marcado por la presencia del crimen organizado

El caso Erasmo Gutiérrez Talavera: cuando la violencia y la incertidumbre sacuden a la profesión médica en Managua, Nicaragua

El Congreso de Guatemala otorga condecoración a Lester Martínez y Joshua Kevin Antón

La máxima autoridad legislativa realizó una ceremonia en la que celebró los recientes logros internacionales de dos exponentes del boxeo nacional, formalizando además una asignación presupuestaria significativa para uno de los homenajeados

El Congreso de Guatemala otorga condecoración a Lester Martínez y Joshua Kevin Antón

Gobierno descarta desabastecimiento de granos y anuncia millonaria inversión ante impacto climático

Pese a los efectos del fenómeno de El Niño y la canícula prolongada, autoridades de Agricultura y anunciaron una inversión de 1,500 millones de lempiras

Gobierno descarta desabastecimiento de granos y anuncia millonaria inversión ante impacto climático

Honduras: Madre e hijo son asesinados a balazos dentro de un carro

El ataque armado dejó como saldo la muerte de una madre y su hijo dentro de un vehículo, además de dos mujeres heridas, en medio de una jornada marcada por la violencia en la zona norte del país.

Honduras: Madre e hijo son asesinados a balazos dentro de un carro

Llaman a la población panameña a reforzar la eliminación del mosquito transmisor del dengue

El grupo más afectado por la enfermedad está entre 10 a 14 años de edad, con una tasa de 61.2 casos por 100,000 habitantes

Llaman a la población panameña a reforzar la eliminación del mosquito transmisor del dengue

TECNO

Por qué nunca verás a un villano de película con un iPhone en las manos

Por qué nunca verás a un villano de película con un iPhone en las manos

Día de la Madre: códigos de Netflix para elegir la película ideal en mayo 2026

Lista de códigos de Free Fire para el 6 de mayo: así puedes usarlos

Apple pagará USD 250 millones a usuarios tras ser acusada de engañarlos sobre la IA de sus iPhone

¿Cansado de los videos con IA? Esta nueva plataforma solo permitirá subir contenido creado por humanos

ENTRETENIMIENTO

Javier Bardem revela cómo es filmar junto a su esposa Penélope Cruz: “Es una persona increíble, hermosa y buena”

Javier Bardem revela cómo es filmar junto a su esposa Penélope Cruz: “Es una persona increíble, hermosa y buena”

Lisa Kudrow reabre el debate sobre la relación de Ross y Rachel en ‘Friends’: “Era un mal novio”

A los 85 años, Ringo Starr regresa al country con colaboraciones de lujo

Rita Wilson revela el “secreto” que mantiene a su matrimonio de 38 años con Tom Hanks

“El personaje debía ser mucho más joven”, la razón que dejó afuera a Matt Damon de una importante saga galáctica

MUNDO

“Alerta máxima”: Israel amenazó con desplegar “toda la fuerza aérea” contra Irán

“Alerta máxima”: Israel amenazó con desplegar “toda la fuerza aérea” contra Irán

Marco Rubio afirmó que la paz entre Israel y Líbano es posible y acusó a Hezbollah como el único obstáculo

Los apagones digitales decretados por Putin obligan a los rusos a cambiar sus sistemas de pagos y las comunicaciones

Dos periodistas de Haití fueron asesinados en hechos violentos durante los últimos días en medio de la crisis de seguridad

Donald Trump suspendió el “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz mientras avanzan las conversaciones con Irán