Tegucigalpa registra calidad del aire perjudicial y enciende alerta sanitaria en Honduras

La capital hondureña presentó una calidad del aire clasificada como no saludable. (FOTO: Instagram)

La calidad del aire en Tegucigalpa alcanzó niveles considerados perjudiciales para la salud este martes, según reportó el sitio especializado IQAir, que monitorea en tiempo real la contaminación en distintas ciudades del mundo.

De acuerdo con la plataforma, la capital hondureña registró una alta concentración de partículas finas en suspensión, conocidas como PM2.5, situando a la ciudad en una condición de riesgo, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

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El informe señala que Tegucigalpa presentó un valor de 55.9 microgramos por metro cúbico (µg/m³) de partículas PM2.5, una cifra que supera significativamente los niveles recomendados por organismos internacionales de salud, lo que clasifica la calidad del aire como no saludable.

Las PM2.5 son partículas diminutas, con un diámetro igual o inferior a 2.5 micrómetros, que pueden permanecer suspendidas en el aire y ser inhaladas con facilidad. Estas provienen principalmente de fuentes como la combustión de vehículos, incendios forestales, actividades industriales y polvo en suspensión.

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Tegucigalpa registró altos niveles de contaminación del aire este martes, según IQAir. (FOTO: IQAir)

Debido a su tamaño microscópico, estas partículas tienen la capacidad de penetrar profundamente en los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo, generando efectos negativos en la salud humana.

Entre los riesgos más comunes se encuentran enfermedades respiratorias, problemas cardiovasculares y el agravamiento de condiciones como el asma.

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IQAir advirtió que, aunque la contaminación alcanzó su punto más alto al mediodía, se espera que los niveles disminuyan progresivamente con el paso de las horas, dependiendo de factores como el clima, el viento y la reducción de fuentes contaminantes.

Sin embargo, mientras persistan estos niveles, especialistas recomiendan tomar medidas preventivas para reducir la exposición.

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Entre las principales recomendaciones se encuentra limitar las actividades al aire libre, especialmente aquellas que implican esfuerzo físico intenso.

Asimismo, se aconseja permanecer en espacios cerrados, manteniendo puertas y ventanas cerradas para evitar el ingreso de aire contaminado.

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Esta medida es particularmente importante para personas con enfermedades preexistentes que podrían agravarse ante la exposición prolongada.

Especialistas recomiendan evitar actividades al aire libre ante la contaminación. (FOTO: Instagram)

El uso de mascarillas de alta eficiencia, como las tipo N95 o FFP2, también ha sido sugerido como una alternativa para quienes necesiten salir al exterior, ya que estas ofrecen una mayor protección frente a partículas finas en el ambiente.

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Otro factor que incide directamente en el aumento de la contaminación en la capital es la temporada de altas temperaturas, que favorece la acumulación de partículas en el ambiente.

Durante estos periodos, la falta de lluvias y la baja circulación de aire contribuyen a que los contaminantes permanezcan suspendidos por más tiempo, incrementando el riesgo para la población.

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A esto se suma el impacto de las quemas forestales y agrícolas que se registran en distintas zonas del país, cuyos efectos no se limitan únicamente a las áreas rurales, sino que terminan afectando centros urbanos como Tegucigalpa.

El humo generado por estas prácticas se desplaza con facilidad, elevando los niveles de contaminación y deteriorando la calidad del aire.

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Niños y adultos mayores son los más vulnerables ante la mala calidad del aire. (FOTO: Instagram)

Especialistas en salud ambiental han advertido que la exposición constante a este tipo de contaminación puede tener efectos acumulativos en el organismo, incluso en personas que no presentan síntomas inmediatos.

En ese sentido, médicos recomiendan prestar atención a síntomas como irritación en los ojos, dificultad para respirar, tos persistente o fatiga, ya que pueden ser señales de que el organismo está reaccionando a la mala calidad del aire.

Por otro lado, expertos en medio ambiente insisten en la importancia de promover una mayor conciencia ciudadana sobre el impacto de las acciones cotidianas en la calidad del aire.

El uso excesivo de vehículos, la quema de basura y otras prácticas contribuyen significativamente al deterioro ambiental.

La situación también pone en evidencia la necesidad de abordar de manera estructural el problema de la contaminación en la capital, donde factores como el crecimiento vehicular, las quemas y las condiciones geográficas contribuyen a la acumulación de contaminantes.

Tegucigalpa, al estar rodeada de montañas, presenta una menor circulación de aire, lo que favorece la concentración de partículas contaminantes, especialmente en días con condiciones climáticas adversas.

Esta problemática no es nueva, pero episodios como el reportado este martes reflejan la urgencia de implementar medidas sostenibles que permitan mejorar la calidad del aire y proteger la salud de la población.