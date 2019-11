“Escucho: ‘Los jugadores de River no se quieren ir’. ¿Y cómo se vana querer ir? Es lo que nos pasaba a nosotros... Vas al restaurante y no te quieren cobrar; vas al peaje y te levantan la barrera. El único que pobre no te puede reglar es el de la nafta, si no te la regala. ¿A dónde te vas a ir? Ellos están viviendo eso. Salen y la gente los abraza, los besa y no hay nada más lindo que te den cariño. Yo me siento millonario: el amor que me da la gente de Boca me hace sentir millonario".