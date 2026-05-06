Costa Rica

Condenan a 15 años de prisión a sacerdote costarricense en Estados Unidos por abuso sexual contra un menor

El religioso, identificado como Robert Méndez Esquivel, deberá cumplir al menos tres años de cárcel y quedará inscrito como delincuente sexual en Idaho

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El sacerdote costarricense Robert Méndez Esquivel fue condenado a 15 años de prisión en Idaho por abuso sexual contra un menor. Cortesía: Redes sociales
El sacerdote costarricense Robert Méndez Esquivel fue condenado a 15 años de prisión en Idaho por abuso sexual contra un menor. Cortesía: Redes sociales

El Tribunal de Distrito del Condado de Canyon, en el estado de Idaho, Estados Unidos, condenó a 15 años de prisión al sacerdote costarricense Robert Francisco Méndez Esquivel, tras declararse culpable de un delito grave de agresión sexual contra un menor de edad.

La sentencia fue dictada el pasado 29 de abril por el juez Vandervelde, quien estableció una pena unificada de 15 años, compuesta por tres años de cumplimiento obligatorio y 12 años adicionales de carácter indeterminado. Esto significa que el religioso deberá permanecer al menos tres años en prisión antes de poder optar por el beneficio de libertad condicional, según lo establece la legislación de ese estado.

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Además de la condena, Méndez Esquivel quedará registrado como delincuente sexual en Idaho, una medida que implica restricciones legales y seguimiento permanente por parte de las autoridades.

La propia Diócesis de Boise, a la que pertenecía el sacerdote, confirmó la sentencia a través de un comunicado oficial, en el que también se pronunció su obispo, Peter Christensen.

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Méndez Esquivel había servido como sacerdote en comunidades de Puntarenas antes de trasladarse a Estados Unidos. Cortesía: Redes sociales
Méndez Esquivel había servido como sacerdote en comunidades de Puntarenas antes de trasladarse a Estados Unidos. Cortesía: Redes sociales

“Mi corazón está con la víctima y con todos los que han sido afectados por esta profunda traición a la confianza. Como ahora sabemos, las acciones de este sacerdote contrastan fuertemente con la vocación que fue llamado a vivir fielmente en Cristo”, expresó el jerarca religioso.

El caso se remonta al 27 de agosto de 2025, cuando Méndez Esquivel, de 46 años, fue arrestado mientras se desempeñaba como sacerdote en la parroquia St. Paul’s, ubicada en la ciudad de Nampa. Tras su detención, fue trasladado a la cárcel del condado de Canyon, donde permaneció a la espera del proceso judicial.

Según documentos judiciales y la versión de la Fiscalía estadounidense, el sacerdote habría contactado a la víctima, un menor de 16 años, a través de la aplicación de citas Grindr. Posteriormente, ambos coordinaron un encuentro en un parque, donde presuntamente ocurrieron los hechos que dieron origen a la causa penal.

Durante el proceso, el imputado admitió haber descargado la aplicación y reconoció haber mantenido actos sexuales con el menor. Como parte de un acuerdo con la Fiscalía, se retiraron otros dos cargos adicionales en su contra, uno por violación y otro por abuso sexual infantil.

El caso también incluyó testimonios de impacto presentados por la víctima y su familia. Según reportes judiciales citados por medios locales, el menor expresó sentirse avergonzado por lo ocurrido y señaló que aún no sabe si podrá superar la situación. Por su parte, la madre del joven manifestó su indignación en una carta dirigida al tribunal, cuestionando la conducta del sacerdote.

El religioso conoció a la víctima a través de una aplicación de citas, según documentos judiciales. Cortesía: Redes sociales
El religioso conoció a la víctima a través de una aplicación de citas, según documentos judiciales. Cortesía: Redes sociales

La Policía de Nampa aclaró que los hechos no ocurrieron dentro de instalaciones de la iglesia ni en el programa escolar vinculado a la parroquia. No obstante, las autoridades indicaron que la investigación se mantuvo abierta durante el proceso para determinar si existían otras posibles víctimas.

Méndez Esquivel participaba en ministerios denominados “Valor y Ánimo”, un programa orientado a personas con atracción hacia el mismo sexo que buscan vivir conforme a la doctrina católica sobre sexualidad. Este elemento generó cuestionamientos adicionales en torno a su rol dentro de la comunidad religiosa.

El sacerdote es originario de Esparza, en la provincia de Puntarenas, Costa Rica. De acuerdo con información brindada por la Diócesis de Puntarenas, permaneció durante 13 años en la India como misionero, donde fue ordenado sacerdote en 2016.

Posteriormente, regresó al país en 2020, tras completar un proceso de traslado iniciado en 2019. Durante su estadía en Costa Rica, sirvió como vicario parroquial en comunidades como Monteverde, Quepos y su natal Esparza.

En febrero de 2022, se trasladó a Estados Unidos para ejercer funciones pastorales en la parroquia St. Paul’s, en Idaho, donde permanecía hasta el momento de su detención.

Tras conocerse la sentencia, la Diócesis de Boise reiteró su compromiso con la protección de menores y aseguró que colaboró plenamente con las autoridades civiles durante todo el proceso judicial.

El caso ha generado conmoción tanto en la comunidad local en Idaho como en Costa Rica, al tratarse de un religioso con trayectoria internacional y con vínculos recientes en distintas comunidades del país.

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