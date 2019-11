Y hablando de Maradona... El Diez cerró a toda orquesta la jornada. Apareció en pantalla gigante, a modo de sorpresa, con un mensaje grabado para el huésped de lujo. “Hola maestro, máquina, máster, fuiste, sos y serás el más grande. No hay otro que pueda asomar. Quiero que cualquier problema que tengas en el país me llames y me digas lo que necesitás. Un beso a tu señora y a tus hijos”, le dijo Diego... Y le arrancó otra sonrisa.