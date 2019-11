Roger Federer disfruta mucho yendo al estadio del equipo del que es hincha. Ya sea en entrenamientos, partidos o cualquier circunstancia: “En uno de los dos últimos títulos que ganamos yo era el capitán y me tenían que dar la copa. Era un evento especial, porque la Federación Suiza cambiaba el modelo de trofeo y por eso vino Roger. Bajó a los vestuarios, justo en el momento en que yo tenía que salir para la cancha para hacer las fotos de protocolo. Nos cruzamos y le dije que me esperara así podíamos charlar. Subí y bajé un montón de veces entre la ceremonia y las entrevistas, pero cada vez que entraba le decía lo mismo: Roger no te vayas, a lo que respondía: Maty, vos tranquilo que me quedo acá, mientras se reía. En un momento, cuando estaba dentro del campo, me doy cuenta que ya debía llevar esperándome como una hora y mandé al utilero a que lo vaya a buscar. A los 30 segundos estaba Roger en la cancha para sacarse una foto conmigo y mi familia. Más allá de conocerlo bien, me seguía sorprendiendo con sus gestos”.