¿Y cuáles son los clubes de la Superliga que se encuentran dispuestos a llamar al Diez? “Ahora, quizás, lo llamen de otros clubes. Creían que no podía dirigir o que no estaba capacitado; y la realidad es que le sobra capacidad. Es algo que le encanta”, apuntó Rocío Oliva. La pareja del ex capitán de la Selección había señalado ayer que Argentinos Juniors, el equipo en el que Diego inició su carrera, podría buscarlo en el receso, dando a entender que hay chances de que Diego Dabove se marche a fin de año. Pero el Bicho lo negó; incluso Cristian Malaspina, su presidente, advirtió que le ofrecerán una extensión del vínculo al ex arquero.