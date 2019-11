“Me voy por lealtad al presidente, el que me dio la chance de volver al país”, dijo, entre lágrimas, según pudo reconstruir Infobae . Maradona insistió con que la determinación está relacionada con una cuestión de palabra: el presidente Gabriel Pellegrino, quien fue el que le abrió las puertas del fútbol argentino tras 9 años alejado, no participará de las elecciones del próximo 23 de noviembre. Tampoco el oficialismo. En consecuencia, Diego argumentó “si él no sigue, yo no sigo”, tal como había advertido en la previa de la goleada contra Aldosivi. Y cumplió.