Esta tarde, el propio Pellegrino decidió romper el silencio luego de una reunión llevada a cabo por las agrupaciones de Gimnasia con la intención de conformar la unidad y así soñar con la continuidad del DT, pero no hubo caso. “La reunión de hoy fracasó. Va a haber elecciones el sábado. Maradona dejó de trabajar hoy, ya no es más el técnico de Gimnasia. Maradona trabajaba en un esquema de unidad. Él dijo que está para sumar, no para dividir. Le encantaría seguir, pero quiere la unidad. No se dio”, aseguró en radio la Red.