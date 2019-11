Maradona no llegó en las mejores condiciones de salud a Culiacán. Desde que puso un pie en América del Norte, arrastró un problema en una de sus piernas, que lejos de mejorar se agravó al sufrir una sinovitis aguda en su rodilla derecha, la cual no le permitía caminar y le causaba mucho dolor (al punto que cuando regresó al país se sometió a una operación y le colocaron una prótesis). Si bien Diego siempre se mostró positivo y nunca impidió que su lesión afectara su trabajo al frente del plantel de Dorados, había algo que lo frustraba y estaba a la vista: no poder patear una pelota durante los entrenamientos con sus jugadores.