“¡Vamos Diego, no aflojes, Diego! ¡Te amamos Diego, no bajes los brazos, no es tu culpa! ¡Vamos Diego!”, se escucha que le gritan algunos fanáticos que advirtieron lo golpeado que se encontraba. “Está muy fastidioso por cómo se dio el partido, está caliente”, le contó a Infobae un allegado al director técnico. Su pelea con el enlace del Pincha fue un emergente de sus sentimientos por el contexto. "A Diego no le gustó la actitud de la Gata durante el partido. El enojo fue por algunas jugadas en particular en las que la Gata no actuó del todo bien, por eso creo que lo fue a buscar”, agregó la misma fuente.