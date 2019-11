A rodas luces, no quedó conforme con su participación. “Maradona es contradictorio. Primero me pidió que fuera el Xavi del equipo y después no jugué. Ya está, no hubo ninguna pelea”, dio a conocer su fastidio con las decisiones del Diez, que se sintió herido. Sin embargo, a pesar de que todavía sentía el aguijón en su piel, pocos saben que en aquella jornada en Roma tenía ganas de acercarse, de dejar atrás las diferencias. Lo sentía un amigo, al que había cobijado en un mal momento con la gente en la Selección, más allá de las determinaciones futbolísticas durante la Copa del Mundo. Se topó con un témpano, una actitud de Verón que vio como un desplante público. La persiana se cerró definitivamente. “Verón me traicionó”, dijo el ex enlace en 2017, para mensurar lo que significó aquella escena en su razonamiento. “No hay que tomarlo en serio”, replicó entonces la Bruja.