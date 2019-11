“Que no me boludee Andújar. Vos me conocés", le reclamó Maradona al arquero de Estudiantes, a quien conoce de su paso por la selección argentina. Una voz fuera de cámara, que presuntamente sería del arquero del Pincha, le contestó: “¡Vos lo provocaste! Lo invitaste a pelear”. Diego quedó sorprendido con la respuesta de su ex dirigido y decidió marcharse.