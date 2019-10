El ex capitán de la selección argentina, de 58 años, se mostró apesadumbrado tras la caída: no brindó su habitual conferencia de prensa y apenas dejó algunas sentencias todavía pisando el césped, ante las cámaras de la transmisión oficial. “Faltó el gol. Fue todo de Gimnasia y la única que tuvieron ellos fue gol. No se puede dar ventaja y se ve que la estamos dando”, dijo, entre lamento y autocrítica (o tirón de orejas a sus futbolistas).