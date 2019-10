River deberá mejorar para ser campeón de América. La semifinal con Boca en un torneo en sí mismo pero no da una estrella. No parece riguroso pensar que el equipo de Gallardo jugó mal porque ganaba 2 a 0, porque reguló. Si bien la diferencia pudo estar en su cabeza, la mejor táctica no era proponer el partido que prefería Boca. Nacho Fernández no fue en la Bombonera el mejor jugador de la Argentina que veneró Román. Enzo Pérez no se hizo eje como volante central pese a hoy ser la referencia en el puesto que le inventó Gallardo. El poderío ofensivo no se vio con Borré, con Matías Suárez, como tampoco cuando entraron Scocco y Pratto. Casco no fue el rayo peligroso del partido de ida. El equipo no fue el que todos supieron aplaudir. Ni el Muñeco le dio un toque ganador desde alguna movida táctica como en Madrid, cuando puso a Juanfer Quintero por Ponzio. La diferencia estuvo en el Monumental. Esa noche su único error no fue matar la serie con más goles. Quedarse en la jugada que falló Capaldo la única vez que atacó Boca sería caer en otro engaño que genera una sola foto...