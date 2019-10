En la línea de fondo, Marcelo Weigandt fue casi titular obligado por la baja de Julio Buffarini (expulsado ante Defensa y Justicia). El juvenil no redondeó un buen partido pese al esfuerzo empleado como en cada duelo en el que fue requerido. A la dupla central integrada por Paolo Goltz y Junior Alonso le faltó aceite. Al ex Huracán se lo notó un tanto falto de ritmo mientras que el paraguayo, con algunos buenos cortes y quites, falló en el tanto del gol dejando un callejón libre para el desborde que derivó en el centro atrás y gol de Zaracho. Por último Frank Fabra no fue decisivo como en otros tiempos y dejó entrever que no existe una gran diferencia con Emmanuel Mas, que por ser aplicado y tener más juego aéreo parece tener más crédito con Lechuga.