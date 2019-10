“A veces hay que cuidar las formas. No es un juicio de valor ni condicionante en absoluto. No le quita legitimidad al triunfo de River. Es una observación. A veces hay que ser cauto porque en un momento antes de jugar el partido se rumoreaba que podrían ser árbitros argentinos los que dirijan el Boca-River o ternas argentinas. Pregunté y me dijeron “bajo ningún punto de vista va a haber un árbitro argentino involucrado en la definición de River y Boca”. Entonces esas son las cosas de forma que a veces, como un consejo, uno debería decirle a Conmebol que tenga cuidado en ese tipo de cosas. Más que nada por eso. Yo estoy tranquilo con la capacidad que ellos tienen, pero me hubiese gustado también tener el privilegio de tenerlo en la cancha de River”, completó su queja.