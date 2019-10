Y, finalmente, habló del clima que se vive en Boca y de cómo influirá en su futuro el resultado de la serie ante el clásico rival: “Estamos en un año de elecciones y hay mucha gente que se juega mucho en el club. Yo en mi cabeza estoy pensando cómo hacerle daño a la defensa de River, no estoy pensando en que a fin de año se me cumple el contrato y que si perdemos nos tenemos que ir o un montón de cosas que me viene a la cabeza. Primero, quiero intentar todo para ganarle a River y pasar. Si no se puede, sabemos las consecuencias en este club”.