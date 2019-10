El cordobés de 23 años, que está por disputar los octavos de final de la Conferencia Oeste con el Los Angeles Galaxy de la MLS, confesó que no la pasó bien en su último tiempo tiempo en Boca: “No me sentía bien e intentaba cambiar un poco de aire. Me sirvió muchísimo. ¿Por qué no me sentía bien? Por ahí me sentía aturdido, con ganas de cambiar de aire. Me jugó en contra eso, no pude estar bien en el último tiempo. Decidí venir para acá y tratar de volver a ser lo que era yo”.