“Debuté en el Chaco, me llevó el maestro Didí. Jugábamos contra Chaco For Ever y Didí le dijo a Beto González: ‘Vamo’ al Chaco que vas a ver al Pelé blanco'. Ahí surgió el apodo. Yo llegué a River porque Palomino me vio jugar. Tenía 9 años y no me creían, tuve que mostrar el documento. Y me preguntaron si me podía ir a probar un sábado. Y fui”.