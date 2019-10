“La serie está abierta, ellos tienen que venir a nuestra cancha y nosotros tenemos que hacer el partido perfecto”, advirtió, para remarcar que sus palabras no partieron desde el pesimismo. También habló de la posibilidad de ser titular, dada la posible ausencia de Ramón Ábila por lesión. En los últimos meses, Tevez quedó relegado en la consideración del entrenador Gustavo Alfaro, detrás de Wanchope, Franco Soldano, Mauro Zárate y Jan Hurtado. “Uno sueña con darle alegría a la gente más que a mí mismo, y poder jugar esa clase de partido me da placer, genera ansias de poder estar, de darle una alegría al hincha de Boca que tanto necesita. Yo estoy bien, feliz de poder integrar el plantel, de estar en mi casa y en los minutos que me toca entrar trato de aportarle lo mejor a mi equipo”, concluyó.